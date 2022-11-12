Автоэксперт Ракитин предупредил о «большом разводе» при шиномонтаже

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При замене летних шин на зимние автовладельцы рискуют быть обманутыми сотрудниками шиномонтажной мастерской. Об этом рассказал автоэксперт Максим Ракитин. Он назвал основные уловки, которых нужно опасаться, и объяснил, как их избежать.

Так, по его словам, самый распространенный способ обмана владельцев автомобилей при смене резины связан с отсутствием у большинства водителей знаний об особенностях работы станка для балансировки колес.

— Традиционная уловка при замене резины — это сказать, что шина некачественная и она не балансируется. Не каждый автовладелец понимает, как работает станок для балансировки колес. Обычно при этом обмане мастер предлагает приобрести у него другую шину, — рассказал эксперт.

Также бывают случаи, когда автовладельцев убеждают сделать ремонт колесных дисков, которые на самом деле находятся в хорошем состоянии, отметил Ракитин.

«Большим разводом» он назвал попытки сотрудников мастерских навязать клиентам особую услугу — накачивание шин азотом, а не воздухом.

— Во время замены резины автомобилисту могут предложить накачать шины азотом, а не воздухом. Это история большого и красивого развода. Она началась со спорткара Nissan GT-R. Производитель очень гордился тем, что с завода эти автомобили поступали с шинами, накачанными азотом. С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с LADA Granta, и машина поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так, — объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Он порекомендовал обращаться в проверенные шиномонтажные мастерские, ориентируясь на рекомендации друзей и отзывы в интернете.

Автоэксперт Игорь Моржаретто дал советы, как подготовить машину к зимним холодам. Он отметил, что сейчас в пунктах шиномонтажа могут быть очереди, поэтому имеет смысл сделать это немного заранее — до наступления сильных морозов.