Названы мошеннические схемы ресторанных аферистов

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Ресторанные аферисты придумывают изощренные методы, которые помогают им обманывать невнимательных или нетрезвых гостей.

Так, коллектив ресторана в Санкт-Петербурге разработал схему воровства денег у клиентов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. К этому они привлекали сообщниц, которые знакомились с подвыпившими мужчинами, затем предлагали им выпить еще спиртного, пытаясь напоить их.

После чего в терминал для оплаты они вводили суммы, которые были в несколько раз выше стоимости приобретенных напитков.

При этом существуют методы обмана клиентов, которые сложно приравнять к прямому нарушению законодательства. Например, обман может быть направлен не на клиента, а на владельца ресторана — когда гость оплачивает счет в полном размере, а официант использует скидочную карту, оставляя себе разницу, сообщают «Известия».

До этого старший прокурор Татьяна Максименко рассказала о самых популярных фразах, с которых начинают разговор дистанционные мошенники. К примеру: «в целях предотвращения кражи ваших денег сообщите свои персональные данные» или «на вас пытаются оформить кредит».