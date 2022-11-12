Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергунина рассказала о развитии цифровой экосистемы обратной связи для жителей Москвы

Лейла Алиева
Город
Сергунина рассказала о развитии цифровой экосистемы обратной связи для жителей Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Уникальная экосистема обратной связи функционирует в столице: ежеминутно на вопросы горожан по самым разным темам готовы ответить специалисты контакт-центра, виртуальные ассистенты и голосовые помощники. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в субботу, 12 ноября.

— Экосистема обратной связи — важный аспект комфортной жизни в мегаполисе. Когда мы только начинали ее развивать, прежде всего ориентировались на запросы москвичей. Одна из главных задач — сократить время при решении разных вопросов. Сегодня получить и передать информацию можно любым удобным способом: лично, по телефону или онлайн, — отметила она.

Сергунина рассказала о развитии цифровой экосистемы обратной связи для жителей Москвы Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Постоянно находиться в контакте с жителями столицы помогают проекты «Наш город», «Активный гражданин» и «Город идей». Ключевым цифровым ресурсом города является портал mos.ru, где можно пользоваться городскими услугами и сервисами, узнавать новости и важную информацию, направлять обращения в ведомства и получать ответы на вопросы.

Еще одна онлайн-площадка для обратной связи — портал «Наш город». Здесь каждый житель может рассказать городским службам о ситуациях, которые требуют решения.

Для этого нужно сделать фотографию, кратко описать суть заявки и отправить обращение. Свои идеи и предложения москвичи могут направить с помощью порталов «Активный гражданин» и «Город идей».

Первый — площадка онлайн-голосований по городским вопросам, которой пользуются уже более 6,2 миллиона человек. Второй сервис собирает актуальные для города инициативы.

До этого сообщалось, что новый специальный проект «Безопасность в интернете: как защитить себя и близких» появился на портале mos.ru. Так, спецпроект состоит из четырех тематических блоков.

Пользователи узнают, какие данные интересуют злоумышленников, а также о простых способах защиты информации. Кроме того, для проверки знаний предусмотрен интерактивный тест.

Наталья Сергунина Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте