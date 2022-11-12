Сергунина рассказала о развитии цифровой экосистемы обратной связи для жителей Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Уникальная экосистема обратной связи функционирует в столице: ежеминутно на вопросы горожан по самым разным темам готовы ответить специалисты контакт-центра, виртуальные ассистенты и голосовые помощники. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в субботу, 12 ноября.

— Экосистема обратной связи — важный аспект комфортной жизни в мегаполисе. Когда мы только начинали ее развивать, прежде всего ориентировались на запросы москвичей. Одна из главных задач — сократить время при решении разных вопросов. Сегодня получить и передать информацию можно любым удобным способом: лично, по телефону или онлайн, — отметила она.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Постоянно находиться в контакте с жителями столицы помогают проекты «Наш город», «Активный гражданин» и «Город идей». Ключевым цифровым ресурсом города является портал mos.ru, где можно пользоваться городскими услугами и сервисами, узнавать новости и важную информацию, направлять обращения в ведомства и получать ответы на вопросы.

Еще одна онлайн-площадка для обратной связи — портал «Наш город». Здесь каждый житель может рассказать городским службам о ситуациях, которые требуют решения.

Для этого нужно сделать фотографию, кратко описать суть заявки и отправить обращение. Свои идеи и предложения москвичи могут направить с помощью порталов «Активный гражданин» и «Город идей».

Первый — площадка онлайн-голосований по городским вопросам, которой пользуются уже более 6,2 миллиона человек. Второй сервис собирает актуальные для города инициативы.

До этого сообщалось, что новый специальный проект «Безопасность в интернете: как защитить себя и близких» появился на портале mos.ru. Так, спецпроект состоит из четырех тематических блоков.

Пользователи узнают, какие данные интересуют злоумышленников, а также о простых способах защиты информации. Кроме того, для проверки знаний предусмотрен интерактивный тест.