Ефимов сообщил о росте оборота предприятий торговли и услуг Москвы с начала года

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Оборот столичных предприятий торговли и услуг в период с января по октябрь вырос на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в интервью РБК сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 12 ноября.

— За 10 месяцев 2022 года выручка предприятий сферы торговли составила 6,3 триллиона рублей, что почти на 22 процента больше, чем за тот же период 2021 года. Одним из главных драйверов роста стало повышение на 43,8 процента — до 4,4 триллиона рублей — объемов продаж в непродовольственном секторе, в том числе в онлайн-сегменте, — сказал представитель мэрии.

По словам Ефимова, в сфере автомобильной торговли сохраняется спад — с начала года обороты составили 775 миллиардов рублей, что на 28,4 процента меньше результата за аналогичный период прошлого года.

Наиболее существенный рост в начале года наблюдался у организаций культуры, досуга и спорта, предприятий общественного питания, а также в гостиничном и туристическом бизнесе.

До этого Ефимов сообщил, что к началу 2022 года накопленный объем инвестиций китайского бизнеса в экономику столицы составил 910 миллионов долларов. Заммэра добавил, что из общего объема инвестиций 616 миллионов долларов пришлось на участие в капитале московских предприятий.