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Андрей Бочкарев: Монолитные работы завершаются в новом вестибюле станции «Авиамоторная» БКЛ

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Монолитные работы завершаются в новом вестибюле станции «Авиамоторная» БКЛ
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Авиамоторная Карта всех событий

Специалисты завершают укладку бетона в строящемся вестибюле № 2 станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В строящемся втором вестибюле станции «Авиамоторная» БКЛ, через который пассажиры могут войти в метро со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, активно ведется архитектурная отделка. В кассовом зале на стенах смонтированы металлические направляющие под установку мраморных плит и алюминиевых панелей подвесного потолка, полностью завершена укладка пола гранитом, — отметил он.

В ходе работ также будет проведен монтаж инженерных систем. Генеральный директор акционерного общества «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь добавил, что после полного завершения монолитных работ планируется приступить к установке трех эскалаторов и лифта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о готовности основных конструкций пересадки между станциями «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро. Бочкарев уточнил, что в настоящее время активно идет монтаж инженерных систем и оборудования.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Андрей Бочкарев
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