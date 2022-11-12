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Россиян предупредили о скором подорожании колумбийского кофе

Араз Салехов
Экономика
Россиян предупредили о скором подорожании колумбийского кофе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стоимость колумбийского кофе в России увеличится в 2023 году. Об этом в субботу, 12 ноября, заявил посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра.

— Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых кофейных регионах Колумбии, из-за тяжелой зимы, — отметил он.

По словам дипломата, урожай снизится на 50–57 процентов по сравнению с прошлым годом. В связи с этим производство кофе уже уменьшилось на 22 процента.

Помимо этого, стоимость напитка увеличится из-за проблем с логистикой и нехваткой контейнеров, сообщает РИА Новости.

Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что цены на чай и кофе в России увеличатся из-за подорожания продуктов на мировом рынке и проблем с логистикой. Согласно его прогнозу, цены на кофе в России станут на пять процентов больше, чем на мировом рынке.

В материале «ВМ» рассказали, как изменятся цены на кофе в России. Экономист Юрий Ганьшев заявил, что если до конца года цены в стране будут держаться, то в начале следующего поползут вверх — на 10–20 процентов.

Цены Россия Кофе Колумбия
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