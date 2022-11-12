Мужчину отправили в СИЗО после поножовщины с участием подростка в Москве

Фото: depositphotos

Россия, Москва, улица Седова Карта всех событий

Взят под стражу мужчина, обвиняемый в поножовщине с участием подростка в СВАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в субботу, 12 ноября.

Обвиняемый 3 ноября устроил драку, в ходе которого использовал нож. Мужчина нанес потерпевшему удар ножом в область живота.

Потерпевший был доставлен в одну из городских больниц, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время он выписан из медицинского учреждения.

Уточняется, что спор вблизи улицы Седова возник из-за незначительной причины. После мужчина был задержан правоохранительными органами, им оказался 26-летний житель города.

В ходе допроса мужчина признал вину и пояснил, что конфликт произошел на бытовой почве. Ему предъявили обвинения по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Также стало известно, что следователи задержали двоих молодых людей 1998 и 2000 годов рождения по подозрению в совершении убийства подростка в ВАО.

В настоящее время с ними проводятся следственные действия. В скором времени фигурантам предъявят обвинение, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы.