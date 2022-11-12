СК задержал двоих подозреваемых в избиении подростка до смерти в Москве

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Следователи задержали двоих молодых людей 1998 и 2000 годов рождения по подозрению в совершении убийства подростка в ВАО. Об этом сообщается в субботу, 12 ноября, в Telegram-канале столичного Следственного комитета.

В настоящее время с ними проводятся следственные действия. В скором время фигурантам предъявят обвинение, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы.

11 ноября сообщалось, что следователи опросили свидетелей, а также восстановили маршрут передвижения погибшего и круг его общения в день совершения преступления. В результате проведенных мероприятий следователи установили личности двоих подозреваемых, которые вечером 15 октября жестоко избили несовершеннолетнего и заставили его раздеться, несмотря на низкую температуру на улице.

Преступление, о котором идет речь, произошло вечером 15 октября. 14-летний юноша ушел гулять с друзьями и не вернулся. Его тело с множественными телесными повреждениями обнаружили 16 октября недалеко от озера Святое. Подросток сидел в неестественной позе почти без одежды.

Уже тогда стало известно, что восьмиклассник мог погибнуть на «стрелке». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».