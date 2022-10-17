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Появились подробности о гибели подростка на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности о гибели подростка на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры
Россия, Москва, озеро Святое Карта всех событий

Восьмиклассник, тело которого обнаружили на востоке столицы, мог погибнуть в результате драки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 17 октября.

По информации собеседника «ВМ», на теле и лице погибшего обнаружены множественные повреждения. По предварительным данным, подростка сильно избили на «стрелке», после чего восьмиклассник потерял сознание и умер от переохлаждения.

Видео: Пресс-служба столичной прокуратуры

Нападавших разыскивает полиция.

Тело юноши обнаружили на берегу озера Святое на востоке столицы 16 октября. Уточняется, что накануне мальчик ушел гулять с друзьями, однако домой он уже не вернулся.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.

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