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Подросток, найденный мертвым на востоке столицы, сидел в неестественной позе

Степан Жирнов
Происшествия
Подросток, найденный мертвым на востоке столицы, сидел в неестественной позе
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, озеро Святое Карта всех событий

Подросток, найденный мертвым на востоке столицы, сидел в неестественной позе. Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

По предварительной информации, тело 14-летнего мальчика обнаружили прохожие. Сперва им показалось, что около озера сидит закаленный спортсмен в возрасте старше 25 лет: подростка нашли в сидячем положении, в одних трусах и носках, с зажатой между коленями головой. Гуляющие решили спросить у спортсмена, все ли с ним хорошо, но он не ответил. После этого прохожие вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли в вещах погибшего паспорт, в котором было указано, что мальчику 14 лет.

По неподтвержденным данным, брат погибшего сообщил, что школьник вечером в день пропажи вышел на встречу с обидчиками, с которыми собирался драться, сообщает МК.

Тело юноши обнаружили на берегу озера Святое на востоке столицы 16 октября. На теле пострадавшего были множественные ушибы и ссадины.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавших.

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