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СК установил личности подозреваемых в избиении подростка до смерти в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
СК установил личности подозреваемых в избиении подростка до смерти в Москве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Природно-исторический парк Косинский Карта всех событий

СК установил личности двоих подозреваемых в избиении подростка до смерти в ВАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 11 ноября.

Следователи опросили свидетелей, а также восстановили маршрут передвижения погибшего и круг его общения в день совершения преступления. В результате проведенных мероприятий следователи установили личности двоих подозреваемых, которые вечером 16 октября жестоко избили несовершеннолетнего и заставили его раздеться, несмотря на низкую температуру на улице.

По версии следствия, когда злоумышленники заметили ухудшение состояния молодого человека, они покинули место преступления, а после скрылись за пределами столичного региона.

Иванова также отметила, что в ближайшие дни фигуранты дела будут доставлены в подразделение ведомства для допроса и проверки их на причастность к совершенному убийству.

Преступление, о котором идет речь, произошло вечером 15 октября. 14-летний юноша ушел гулять с друзьями и не вернулся.

Его тело с множественными телесными повреждениями обнаружили 16 октября недалеко от озера Святое. Подросток сидел в неестественной позе почти без одежды.

Уже тогда стало известно, что восьмиклассник мог погибнуть на «стрелке». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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