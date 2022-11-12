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Овечкин травмировал двух соперников во время матча НХЛ

Полина Долганова
Спорт
Овечкин травмировал двух соперников во время матча НХЛ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский хоккеист и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанес травмы своими бросками двум защитникам «Тампы-Бэй Лайтнинг» в рамках матча НХЛ.

Оба инцидента произошли в конце третьего периода, когда столичный клуб был на льду в большинстве. Овечкин совершил несколько бросков в ворота соперников, а защитники Эрик Чернак и Михаил Сергачев пытались их заблокировать.

Первому защитнику шайба попала в бедро, а второму — в плечо. В результате полученных травм оба хоккеиста покинули лед. Матч завершился с результатом 5:1 в пользу команды Овечкина.

6 ноября Овечкин в матче против «Аризоны Койотс» забросил 787-ю шайбу в своей карьере за столичную команду в играх Национальной хоккейной лиги.

Этот гол стал рекордным в истории лиги. Россиянин стал обладателем уникального достижения — никто больше него не забрасывал шайб в истории лиги за одну команду.

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