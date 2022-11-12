Андрей Бочкарев: Дополнительный выход станции метро «Комсомольская» интегрируют в будущий ТПУ

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Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

Дополнительный выход со станции метро «Комсомольская» будет интегрирован в станцию будущего МЦД и ТПУ. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проект строительства дополнительного выхода со станции метро «Комсомольская» должен быть взаимоувязан с перспективной станцией МЦД-5 и должен учитывать порядок выхода и пересадок между станциями метро и железных дорог, — отметил он.

Заммэра уточнил, что на сегодняшний день имеются первые «прикидки» концептуального плана по планировке узла. Необходимость строительство дополнительного выхода, по его словам, объясняется тем, что объединенный вестибюль на станции Кольцевой и Сокольнической линий в часы пик перегружен из-за большого пассажирского потока с Ярославского и Ленинградского направлений железных дорог.

До этого стало известно, что в столице завершают укладку бетона в строящемся вестибюле № 2 станции «Авиамоторная» БКЛ метро. Помимо этого, рабочие смонтировали на стенах в кассовом зале металлические направляющие под установку мраморных плит и алюминиевых панелей подвесного потолка.