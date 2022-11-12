Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: Дополнительный выход станции метро «Комсомольская» интегрируют в будущий ТПУ

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Дополнительный выход станции метро «Комсомольская» интегрируют в будущий ТПУ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

Дополнительный выход со станции метро «Комсомольская» будет интегрирован в станцию будущего МЦД и ТПУ. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проект строительства дополнительного выхода со станции метро «Комсомольская» должен быть взаимоувязан с перспективной станцией МЦД-5 и должен учитывать порядок выхода и пересадок между станциями метро и железных дорог, — отметил он.

Заммэра уточнил, что на сегодняшний день имеются первые «прикидки» концептуального плана по планировке узла. Необходимость строительство дополнительного выхода, по его словам, объясняется тем, что объединенный вестибюль на станции Кольцевой и Сокольнической линий в часы пик перегружен из-за большого пассажирского потока с Ярославского и Ленинградского направлений железных дорог.

До этого стало известно, что в столице завершают укладку бетона в строящемся вестибюле № 2 станции «Авиамоторная» БКЛ метро. Помимо этого, рабочие смонтировали на стенах в кассовом зале металлические направляющие под установку мраморных плит и алюминиевых панелей подвесного потолка.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте