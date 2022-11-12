Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кулеба призвал не дать России играть в «голодные игры с миром»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кулеба призвал не дать России играть в «голодные игры с миром»
Фото: flickr/worldeconomicforum

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже заявил, что члены организации должны оказывать давление на Россию в вопросе зерновой сделки. Об этом в субботу, 12 ноября, пишет агентство Reuters.

— Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром, — отметил глава украинского МИД.

Он добавил, что одного присутствия России в соглашении «недостаточно».

До этого исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что весь мир нуждается в зерне и удобрениях из России.

Политолог Аслан Рубаев заявил «Вечерней Москве», что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».

Он добавил, что сотрудничество России в рамках зерновой сделки изначально является неоднозначным, потому что Украина никогда не соблюдала договоренностей.

Украина Россия Дмитрий Кулеба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте