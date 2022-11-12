Кулеба призвал не дать России играть в «голодные игры с миром»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже заявил, что члены организации должны оказывать давление на Россию в вопросе зерновой сделки. Об этом в субботу, 12 ноября, пишет агентство Reuters.

— Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром, — отметил глава украинского МИД.

Он добавил, что одного присутствия России в соглашении «недостаточно».

До этого исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что весь мир нуждается в зерне и удобрениях из России.

Политолог Аслан Рубаев заявил «Вечерней Москве», что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».

Он добавил, что сотрудничество России в рамках зерновой сделки изначально является неоднозначным, потому что Украина никогда не соблюдала договоренностей.