Движение ограничат на нескольких улицах в Северном Медведкове и Текстильщиках

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

Движение транспорта будет временно ограничено на нескольких улицах в Северном Медведкове и Текстильщиках в связи со строительными работами и реконструкцией инженерных сетей.

Так, с 15 ноября по 31 января движение будет ограничено на участках Полярной улицы и проектируемого проезда № 6204. С 31 января по 31 марта ограничения будут распространяться на участок улицы Тихомирова.

С 15 ноября по 15 февраля транспорт не сможет проезжать по участку Люблинской улицы от дома 2и, строение 1, до дома 1, строение 1. Движение будет открыто по одной полосе туда и обратно.

Кроме того, с 5 января по 29 апреля машины не смогут ездить по участку дублера Люблинской улицы от дома 2и, строение 1, до дома 1, строение 1. При этом с 16 февраля по 29 апреля на вышеуказанном участке специалисты закроют для проезда транспорта одну полосу.

Столичным водителям рекомендовали заблаговременно выбирать пути движения, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что одна полоса в районе улицы Василия Петушкова будет недоступна для движения транспорта в период с 26 октября по 15 ноября.