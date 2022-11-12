Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение ограничат на нескольких улицах в Северном Медведкове и Текстильщиках

Полина Долганова
Город
Движение ограничат на нескольких улицах в Северном Медведкове и Текстильщиках
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

Движение транспорта будет временно ограничено на нескольких улицах в Северном Медведкове и Текстильщиках в связи со строительными работами и реконструкцией инженерных сетей.

Так, с 15 ноября по 31 января движение будет ограничено на участках Полярной улицы и проектируемого проезда № 6204. С 31 января по 31 марта ограничения будут распространяться на участок улицы Тихомирова.

С 15 ноября по 15 февраля транспорт не сможет проезжать по участку Люблинской улицы от дома 2и, строение 1, до дома 1, строение 1. Движение будет открыто по одной полосе туда и обратно.

Кроме того, с 5 января по 29 апреля машины не смогут ездить по участку дублера Люблинской улицы от дома 2и, строение 1, до дома 1, строение 1. При этом с 16 февраля по 29 апреля на вышеуказанном участке специалисты закроют для проезда транспорта одну полосу.

Столичным водителям рекомендовали заблаговременно выбирать пути движения, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что одна полоса в районе улицы Василия Петушкова будет недоступна для движения транспорта в период с 26 октября по 15 ноября.

Транспорт Ремонт Район Северное Медведково Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте