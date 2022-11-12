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С отметкой «плюс»: москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

Рафаэль Залян

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
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С отметкой «плюс»: москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В начале предстоящей недели в столичном регионе ожидается теплая погода преимущественно с плюсовыми показателями и небольшим дождем. Однако в середине текущей недели температурный фон постепенно начнет меняться. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, ближайшей ночью в городе ожидается малооблачная погода. Столбики термометров достигнут 8–10 градусов с отметкой «плюс». Атмосферное давление прогнозируется в пределах нормы.

В воскресенье, 13 ноября, в Москве ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь. Ночные показатели не опустятся ниже плюс 8–10 градусов, а днем они будут колебаться в пределах плюс 6–10 градусов, порывы северо-западного ветра достигнут 12–14 метров в секунду.

Начало недели будет малооблачным: ночью — плюс 2–5 градусов, а днем столбики термометров опустятся до 0 — плюс 3 градусов. Ветер северный, умеренный.

— Во вторник и среду, — отметил специалист, — погодные условия особо отличаться не будут. Так, 15-го числа практически во всех районах столицы ожидается небольшой снег. В ночное время суток, как и в дневные часы, температура будет держаться на уровне 0 — плюс 2 градусов. Слабый ветер, восточный. Такие же условия сохранятся 16 ноября в Москве.

Начиная с 17 ноября в столичном регионе начнет постепенно холодать. В течение суток из-за повышенного давления в городе ожидается ясная погода, в ночные часы — от 0 до минус 3 градусов, днем прогнозируются такие же показатели. Будет дуть умеренный восточный ветер.

— Где-то с середины недели мы постепенно будем погружаться в метеорологическую зиму, так как погодные показатели начнут становиться устойчиво отрицательными, — уточнил метеоролог.

В последний рабочий день предстоящей недели москвичей ожидает переменная облачность, местами будет снег. В ночное время суток температурные показатели останутся в пределах минус 2–4 градусов, а днем потеплеет до плюс 1 градуса. Ветер восточный, умеренный.

Облачная погода с мокрым снегом ожидается в выходные дни. В субботу, 19 ноября, — от 0 до минус 1 градуса, а в воскресенье — от 0 до минус 3 градусов.

С понедельника, 21 ноября, в городе еще сильнее похолодает, столбики термометров опустятся до 6–7 градусов с отрицательными значениями.

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