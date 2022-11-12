Боковой проезд улицы Кубинки закроют для транспорта по ночам до 28 февраля

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Кубинка Карта всех событий

Боковой проезд улицы Кубинки будет временно закрыт в ночное время с 12 ноября по 28 февраля в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения будут распространяться на участок бокового проезда улицы Кубинки в районе дома 19 по улице Маршала Неделина.

Период ограничений будет действовать с 12 ноября по 28 февраля с 01:50 до 03:50. Москвичам рекомендовали заранее планировать маршруты, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение транспорта будет временно ограничено на нескольких улицах в Северном Медведкове и Текстильщиках в связи со строительными работами и реконструкцией инженерных сетей.

Так, с 15 ноября по 31 января движение будет ограничено на участках Полярной улицы и проектируемого проезда № 6204.

С 31 января по 31 марта ограничения будут распространяться на участок улицы Тихомирова. С 15 ноября по 15 февраля транспорт не сможет проезжать по участку Люблинской улицы от дома 2и, строение 1, до дома 1, строение 1.