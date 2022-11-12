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Стало известно, кому Кузнецов оставил в наследство хиты «Ласкового мая»

Полина Долганова
Общество
Стало известно, кому Кузнецов оставил в наследство хиты «Ласкового мая»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Семья покойного композитора и основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова не получит прав на его наследие. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, хиты композитора станут собственностью неких третьих лиц, которые не связаны с Кузнецовым кровными узами.

Уточняется, что имена этих людей будут засекречены еще полгода. Об этом свидетельствует протокол, согласно которому вступить в наследство можно лишь по истечении шести месяцев после смерти человека, передает «АиФ».

Советский и российский композитор и поэт, создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов скончался в Оренбурге в возрасте 58 лет 7 ноября.

Кузнецов родился 6 января 1964 года в Медногорске в Оренбургской области. В 16 лет будущий создатель культовой группы попытался поступить в музыкальную школу, однако из-за незнания нотной грамоты его не приняли.

Спустя год он все же смог поступить на дирижерско-хоровое отделение музыкального училища, которое бросил через семь месяцев.

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