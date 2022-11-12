Михалков счел требования к участникам «Оскара» невозможными для фильмов из России

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Российский режиссер Никита Михалков, который в 1994 году удостоился премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем», заявил о невозможности для отечественных картин участвовать в конкурсе.

По его мнению, условия, согласно которым на соискание «Оскара» отбирают картины, не совпадают с ценностями России.

— Считаю, что «Оскар» умер. И мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей. Но к рассмотрению в номинации будут идти картины, которые будут совпадать с теми нравственными принципами, которые устраивают все те страны, которые войдут в академию, — цитирует Михалкова ТАСС.

Режиссер добавил, что срок решения об отказе выдвигать российские фильмы на соискание премии будет зависеть от того, как долго на Западе сохранятся нынешние критерии отбора лучших картин.

В сентябре сообщалось, что Россия не будет в этом году выдвигать фильм на соискание премии «Оскар». Российские картины трижды становились лауреатами премии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Среди них — «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994).