Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Михалков счел требования к участникам «Оскара» невозможными для фильмов из России

Полина Долганова
Общество
Михалков счел требования к участникам «Оскара» невозможными для фильмов из России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский режиссер Никита Михалков, который в 1994 году удостоился премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем», заявил о невозможности для отечественных картин участвовать в конкурсе.

По его мнению, условия, согласно которым на соискание «Оскара» отбирают картины, не совпадают с ценностями России.

— Считаю, что «Оскар» умер. И мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей. Но к рассмотрению в номинации будут идти картины, которые будут совпадать с теми нравственными принципами, которые устраивают все те страны, которые войдут в академию, — цитирует Михалкова ТАСС.

Режиссер добавил, что срок решения об отказе выдвигать российские фильмы на соискание премии будет зависеть от того, как долго на Западе сохранятся нынешние критерии отбора лучших картин.

В сентябре сообщалось, что Россия не будет в этом году выдвигать фильм на соискание премии «Оскар». Российские картины трижды становились лауреатами премии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Среди них — «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994).

Никита Михалков Премия «Оскар» Кино
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте