Россия не будет в этом году выдвигать фильм на «Оскар»

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Россия не будет в этом году выдвигать фильм на соискание премии «Оскар». Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили в пресс-службе Киноакадемии России.

— Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии «Оскар» Американской киноакадемии, — говорится в сообщении.

Российские картины трижды становились лауреатами премии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Среди них — «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994).

До этого председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что, учитывая международную ситуацию, выдвигать на премию Американской академии кинематографических наук и искусств «Оскар» фильм от России не имеет смысла.

Михалков также сообщил, что не хотел бы возглавить Российский оскаровский комитет. Премия «Оскар», по его словам, дискредитировала себя, а также стала «политически и вкусово зависимой». Для ее получения требуется соблюсти правила, по которым живет «демократический» мир, добавил режиссер.