Михалков назвал бессмысленным выдвижение российского фильма на «Оскар»

Фото: roscongress / Михаил Киреев

Учитывая международную ситуацию, выдвигать на премию Американской академии кинематографических наук и искусств «Оскар» фильм от России не имеет смысла. Такое мнение озвучил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

— Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно, — заявил режиссер.

Он добавил, что вышел из Российского оскаровского комитета.

Михалков напомнил о своем предложении создать Евразийскую киноакадемию, которая бы вручала собственную премию. По его словам, проект находится в стадии проработки.

Известно, что Российский оскаровский комитет выбирает отечественную ленту, которая могла бы претендовать на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Ранее режиссер Андрей Кончаловский заявил, что на выдвижение фильма от России не должна влиять политическая ситуация. Его поддержал член комитета, режиссер Алексей Учитель, передает ТАСС.

Осенью прошлого года Никита Михалков сообщил, что не хотел бы возглавить Российский оскаровский комитет. Премия «Оскар», по его словам, дискредитировала себя, а также стала «политически и вкусово зависимой». Для ее получения требуется соблюсти правила, по которым живет «демократический» мир, добавил режиссер.