Михалков отказался от идеи возглавить Российский оскаровский комитет

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Режиссер, актер и глава Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал, что не хотел бы возглавить Российский оскаровский комитет.

— Я не знаю, (кто возглавит — прим. «ВМ»), у нас много достойных людей. Я лично этого делать не буду, — рассказал артист.

Премия «Оскар», по его словам, дискредитировала себя, а также стала «политически и вкусово зависимой». Для ее получения требуется соблюсти правила, по которым живет «демократический» мир, добавил режиссер.

Комитет традиционно выбирает в середине сентября фильм, который будет представлять Россию на «Оскаре» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Ранее его возглавлял режиссер Владимир Меньшов, отмечает ТАСС.

Меньшов скончался от коронавируса 5 июля, в этом году артисту исполнилось бы 82 года. Его похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с актером Василием Лановым.

За свою жизнь он успел удостоиться звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, стать лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а также премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».