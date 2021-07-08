Актера и режиссера Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Народного артиста России Владимира Меньшова похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с актером Василием Лановым. Прощание Владимиром Меньшовым началось в Москве в 11:00 в четверг, 8 июля, после чего его тело было захоронено.

Актер и режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавирусной инфекции в понедельник, 5 июля. В этом году российскому артисту исполнилось бы 82 года.

На церемонии прощания в Центральном доме кинематографистов в столице присутствовали глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Олешко, Валерий Гаркалин, Александр Панкратов-Черный, Максим Аверин и другие.

Проститься с режиссером также пришла его жена — актриса Вера Алентова. Женщина, которая недавно переболела коронавирусом, присутствовала на церемонии в сопровождении дочери Юлии Меньшовой. Родственницы скончавшегося режиссера также пришли на кладбище во время похорон, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной великого режиссера. Глава государства направил телеграмму близким артиста. К соболезнованиям также присоединился мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года. За свою жизнь он успел удостоиться звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, стать лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а также премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».