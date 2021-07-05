Путин выразил соболезнования близким Владимира Меньшова

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной актера и режиссера Владимира Меньшова. В ближайшее время глава государства направит телеграмму близким артиста. Об этом в понедельник, 5 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на Кремль.

Ранее свои соболезнования в связи с кончиной великого артиста выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, актер и режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавирусной инфекции в понедельник, 5 июля. В этом году российскому артисту исполнилось бы 82 года.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года. За свою жизнь он успел удостоиться звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, стать лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а также премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».