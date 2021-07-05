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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Меньшова

Полина Долганова

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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Меньшова
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои соболезнования в связи со смертью российского актера и режиссера Владимира Меньшова.

— Огромная потеря для российского кино и культуры. Глубокие, тонкие фильмы Владимира Валентиновича стали действительно народными. Он умел показать наш самобытный характер, судьбы нескольких поколений, истории настоящей любви и дружбы. Великий мастер! Соболезную родным, близким и поклонникам, — написал глава города на своей странице в Instagram.

Напомним, актер и режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавирусной инфекции в понедельник, 5 июля. В этом году российскому артисту исполнилось бы 82 года.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года. За свою жизнь он успел удостоиться звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, стать лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а также премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».

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