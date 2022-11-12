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Движение на участке Молодогвардейской улицы ограничат с 13 по 29 ноября

Полина Долганова
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Движение на участке Молодогвардейской улицы ограничат с 13 по 29 ноября
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Молодогвардейская улица Карта всех событий

Движение будет ограничено на участке Молодогвардейской улицы с 13 по 29 ноября по причине строительных работ. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, движение транспорта будет ограничено по Молодогвардейской улице от дома 61, корпус 2, строение 9, до дома 61, корпус 2, строение 2.

Будут ограничены три полосы движения. Транспорт сможет проезжать по одной полосе в каждом направлении за счет пропуска автомобилей на встречное направление и запрета парковки.

А с 10 по 11 декабря будет закрыт для проезда параллельный участок той же улицы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение транспорта будет временно ограничено на нескольких улицах в Северном Медведкове и Текстильщиках в связи со строительными работами и реконструкцией инженерных сетей.

Так, с 15 ноября по 31 января движение будет ограничено на участках Полярной улицы и проектируемого проезда № 6204.

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