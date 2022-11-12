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Дептранс Москвы рассказал о начале приема заявок от стартапов в сфере парковочного пространства

Араз Салехов
Город
Дептранс Москвы рассказал о начале приема заявок от стартапов в сфере парковочного пространства
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Фонд «Транспортные инновации Москвы» объявил о начале приема заявок от стартапов на презентацию инновационных решений в сфере парковочного пространства. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сейчас мы ищем стартапы с перспективными решениями в сфере парковочного пространства. Присылайте заявки до 14 ноября. 15 ноября вы сможете презентовать свои идеи экспертам московского транспорта на международной выставке Parking Russia 2022, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Участниками мероприятия могут стать компании с разработками в следующих сферах: автоматизация, техническое обслуживание и аренда парковочных пространств; мониторинг и безопасность парковок; обнаружение и фиксация нарушений; парковочные системы контроля и управления доступом; устройства и датчики для паркингов, а также помощь водителю и обучение процессу парковки, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно об увеличении заполняемости перестроенных уличных парковок в Москве. По словам Ликсутова, спрос на парковки вырос благодаря их доступности и поминутной оплате.

Максим Ликсутов Москва Парковки
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