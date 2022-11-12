Стали известны подробности гибели подростка на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли подробности гибели несовершеннолетнего, тело которого со следами избиения обнаружено 16 октября около озера «Святое» на востоке столицы. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, обвиняемые подвергли 14-летнего юношу сильному избиению, нанеся множественные удары, а также, несмотря на холодное время года, заставили его раздеться, после чего молодой человек стал задыхаться.

Несмотря на ухудшение состояния здоровья подростка один из обвиняемых заставил его съесть наркотическое средство. В результате чего юноша получил отравление и острую интоксикацию, осложнившуюся отеком головного мозга, от чего наступила смерть.

Задержанные 24-х и 21-летний мужчины свою вину не признали.

До этого стало известно, что сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу мужчину, обвиняемого в поножовщине с участием подростка в СВАО. Обвиняемый 3 ноября устроил драку, в ходе которой использовал нож. Мужчина нанес потерпевшему удар ножом в область живота.