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«Большой спектр партнеров»: Киркоров откровенно рассказал о личной жизни

Полина Долганова
Общество
«Большой спектр партнеров»: Киркоров откровенно рассказал о личной жизни
Фото: Из личного архива

Российский певец Филипп Киркоров откровенно рассказал о своей личной жизни. По его словам, ему все равно, что о нем думают окружающие.

— Поверьте мне, с кем хочу, с тем и сплю. С кем хочу, с тем и живу. У меня очень большой спектр разнообразия моих партнеров, — поделился Киркоров в интервью «Алена, блин!».

По словам звезды, он связывает свою жизнь с теми людьми, с кем ему хорошо. Кроме того, артист отметил, что привык жить в свое удовольствие.

Недавно Киркорова разозлил вопрос журналистки, после которого он грубо выругался в ее адрес. Девушка спросила у звезды, привозит ли он со своих гастролей памятные подарки. Он ответил, что собирает меню из разных ресторанов. В свою очередь журналистка решила уточнить, не воровал ли исполнитель этот сувенир.

Король российской эстрады Филипп Киркоров известен не только своими яркими представлениями и хитами, но и эпатажными выходками. На днях между российским певцом и телеведущей Викторией Боней разразился скандал, который прогремел на всю Сеть.

«Вечерняя Москва» собрала самые неоднозначные моменты из жизни поп-звезды, которые обсуждают до сих пор.

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