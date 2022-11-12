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Суд арестовал одного из обвиняемых в убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы

Евгений Жуков
Происшествия
Суд арестовал одного из обвиняемых в убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы
Фото: shutterstock

Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении одного из обвиняемых в убийстве 14-летнего подростка в Косино-Ухтомском районе Москвы. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Так, 24-летнему обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 декабря.

Известно, что в ходе судебного заседания молодой человек высказался против применения к нему данной меры пресечения и просил избрать в его отношении запрет определенных действий.

До этого сотрудники правоохранительных органов раскрыли подробности гибели несовершеннолетнего. Злоумышленники подвергли 14-летнего юношу сильному избиению, нанеся множественные удары, а также, несмотря на холодное время года, заставили его раздеться, после чего молодой человек стал задыхаться.

Затем один из нападавших заставил подростка съесть наркотическое средство. В результате чего юноша получил отравление и острую интоксикацию, осложнившуюся отеком головного мозга, отчего наступила смерть.

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