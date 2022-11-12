Театр Ла Скала ответил на призыв генконсула Украины отменить оперу Мусоргского

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Музыкальный директор миланского театра Ла Скала Риккардо Шайи заявил, что отмена оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов», будет означать наложение наказания на культуру. Об этом он рассказал газете Corriere della Sera в субботу, 12 ноября.

— Снять шедевр, заканчивающийся безумием и смертью царя, значит, наказать культуру. Идея состоит в том, чтобы объединить «Макбета» с «Борисом», связав их со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию, — отметил Шайи.

Он также добавил, что в начале следующего года на сцене театра будут исполняться музыкальные произведения Петра Чайковского, а затем будет организован концерт к 70-летию со дня смерти другого композитора, Сергея Прокофьева, которого Шайи назвал «украинским гением».

— Есть отсутствие объективности в отношении искусства. Искусство не должно расплачиваться за хаос, происходящий с 24 февраля, — заключил музыкальный директор театра Ла Скала.

10 ноября генеральный консул Украины Андрей Картыш призвал отменить известную русскую оперу «Борис Годунов» и в целом пересмотреть театральную программу нового сезона.

По словам генконсула, показ произведения будет расцениваться, как пропаганда, которая «подпитывает действующий в России режим и его амбиции». В связи с этим украинская община в Италии негативно отнеслась к открытию нового театрального сезона оперой Мусоргского.