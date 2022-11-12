«Никчемное существо»: Ольга Кормухина жестко раскритиковала Даню Милохина

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Российская певица Ольга Кормухина нелестно высказалась в адрес блогера Дани Милохина. По ее словам, она даже испытывает к нему жалость.

— Он наконец-то понял, что никчемное существо. Может быть, за голову возьмется и учиться пойдет куда-нибудь, профессию получит нормальную? Может, в нем гениальный сантехник пропадает, кондиционерщик, — заявила артистка, слова которой приводит Teleprogramma.

До этого актер Оскар Кучера высказал свое мнение о важности цензуры в искусстве, в качестве примера выделив блогера Даню Милохина. По мнению актера, феномен блогера является «катастрофой, верхом бескультурья и безграмотности».

В свою очередь российский режиссер Никита Михалков также обрушился с критикой на Милохина, который во время телеэфира продемонстрировал незнание географии родной страны.

Именитого кинематографиста возмутил тот факт, что во время одного из эфиров для Милохина стало открытием, что Сахалин является российским островом.