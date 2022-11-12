В Кирове полуторагодовалая девочка в одном подгузнике сбежала из детского сада

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Кировская прокуратура начала проверку после видео, на котором полуторагодовалый ребенок сбежал из детского сада в одном подгузнике. Об этом стало известно в субботу, 12 ноября.

В Сети появилась запись с камер наблюдения, на которых видно, как маленькая девочка в одном подгузнике вышла на тротуар. На улице ребенка заметили проезжающий мимо курьер и местная жительница.

Они решили отвести ребенка в квартиру женщины, откуда вызвали скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов, которые помогли найти родителей девочки. Позже стало известно, что ребенок сбежал из детского сада во время тихого часа, где его отсутствия никто не заметил.

Данная видеозапись стала основанием для осуществления прокурорской проверки по соблюдению законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что на юго-западе столицы потерялся мальчик младшего школьного возраста. Ребенка нашли одного, без сопровождения взрослых, в районе шести утра на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте.

Одинокого школьника заметили прохожие. Ребенок вел себя растерянно, выглядел испуганным и не мог ничего о себе рассказать.