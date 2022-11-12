Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Эта семейка больная»: Гоген Солнцев рассказал, почему стыдится своих женщин

Евгений Жуков
Общество
«Эта семейка больная»: Гоген Солнцев рассказал, почему стыдится своих женщин
Фото: Youtube / Super

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев рассказал о причине, по которой стесняется выходить в свет в компании супруги Полины. По его словам, все дело в избыточном весе жены.

— Полина весит 150 килограммов! Она свои снимки фотошопит, а в жизни увидишь — просто продавщица свеклы. Мне стыдно с ней появляться. Эта семейка больная. Полина не дает мне развода, — признался Солнцев.

Кроме того, 41-летний шоумен рассказал, что на данный момент не живет с супругой. Не поддерживает общение артист и с бывшей женой Екатериной Терешкович, дочерью которой является его нынешняя избранница. Сейчас 67-летняя Терешкович проходит лечение в психиатрической клинике.

— Полина положила ее туда. Катя выпивает, приходит к дочери, расшибает дверь и угрожает внукам. Полина госпитализирует мать раз в полгода, — цитирует слова знаменитости Starhit.

Солнцев признался, что воспринимал Терешкович, как эксцентричную и творческую личностью, однако со временем понял, что женщине необходима специализированная помощь.

До этого врач Светлана Халатян, которая занималась проведением операции по смене пола у шоумена Гогена Солнцева, рассказала о состоянии своего пациента.

Знаменитости Гоген Солнцев Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте