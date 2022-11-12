«Эта семейка больная»: Гоген Солнцев рассказал, почему стыдится своих женщин

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Эпатажный шоумен Гоген Солнцев рассказал о причине, по которой стесняется выходить в свет в компании супруги Полины. По его словам, все дело в избыточном весе жены.

— Полина весит 150 килограммов! Она свои снимки фотошопит, а в жизни увидишь — просто продавщица свеклы. Мне стыдно с ней появляться. Эта семейка больная. Полина не дает мне развода, — признался Солнцев.

Кроме того, 41-летний шоумен рассказал, что на данный момент не живет с супругой. Не поддерживает общение артист и с бывшей женой Екатериной Терешкович, дочерью которой является его нынешняя избранница. Сейчас 67-летняя Терешкович проходит лечение в психиатрической клинике.

— Полина положила ее туда. Катя выпивает, приходит к дочери, расшибает дверь и угрожает внукам. Полина госпитализирует мать раз в полгода, — цитирует слова знаменитости Starhit.

Солнцев признался, что воспринимал Терешкович, как эксцентричную и творческую личностью, однако со временем понял, что женщине необходима специализированная помощь.

До этого врач Светлана Халатян, которая занималась проведением операции по смене пола у шоумена Гогена Солнцева, рассказала о состоянии своего пациента.