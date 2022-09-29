Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Находится под наблюдением»: врач рассказала о состоянии сменившего пол Гогена Солнцева

Полина Долганова
Общество
«Находится под наблюдением»: врач рассказала о состоянии сменившего пол Гогена Солнцева
Фото: Youtube / Super

Врач Светлана Халатян, которая занималась проведением операции по смене пола у шоумена Гогена Солнцева, рассказала о состоянии своего пациента.

По словам специалиста, операция Солнцева проходила под общим наркозом.

В общей сложности врачи потратили на операцию около семи часов.

Врач также отметила, что не хотела бы спешить с какими-либо прогнозами.

— Он находится под наблюдением врачей. Но операция прошла успешно, — цитирует Халатян издание Prozvezd.info.

В июле 2022 года мать скандального шоумена Гогена Солнцева Людмила Кравцова скончалась в больнице после осложнений, которые были вызваны COVID-19. Болезнь сказалась на суставах женщины, в результате чего ей ампутировали ногу. Медики больше месяца боролись за жизнь родительницы шоумена, но исход получился трагическим.

Некоторое время назад Солнцев также рассказал, какое имя планирует дать свой дочери. Он отметил, что назовет девочку в честь бывшей жены, которая теперь стала его тещей.

Имя Гогена Солнцева вновь недавно появилось в СМИ в связи с тем, что он женился на своей падчерице Полине, ради которой бросил ее мать Екатерину Терешкович.

Врачи Знаменитости Гоген Солнцев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте