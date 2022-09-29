«Находится под наблюдением»: врач рассказала о состоянии сменившего пол Гогена Солнцева

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Врач Светлана Халатян, которая занималась проведением операции по смене пола у шоумена Гогена Солнцева, рассказала о состоянии своего пациента.

По словам специалиста, операция Солнцева проходила под общим наркозом.

В общей сложности врачи потратили на операцию около семи часов.

Врач также отметила, что не хотела бы спешить с какими-либо прогнозами.

— Он находится под наблюдением врачей. Но операция прошла успешно, — цитирует Халатян издание Prozvezd.info.

В июле 2022 года мать скандального шоумена Гогена Солнцева Людмила Кравцова скончалась в больнице после осложнений, которые были вызваны COVID-19. Болезнь сказалась на суставах женщины, в результате чего ей ампутировали ногу. Медики больше месяца боролись за жизнь родительницы шоумена, но исход получился трагическим.

Некоторое время назад Солнцев также рассказал, какое имя планирует дать свой дочери. Он отметил, что назовет девочку в честь бывшей жены, которая теперь стала его тещей.

Имя Гогена Солнцева вновь недавно появилось в СМИ в связи с тем, что он женился на своей падчерице Полине, ради которой бросил ее мать Екатерину Терешкович.