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Сын ни разу не навестил в больнице: умерла мать Гогена Солнцева

Юлия Курганова
Общество
Сын ни разу не навестил в больнице: умерла мать Гогена Солнцева
Фото: youtube.com/Super

Мать скандального шоумена Гогена Солнцева Людмила Кравцова скончалась в больнице после осложнений, которые были вызваны COVID-19. Болезнь сказалась на суставах женщины, в результате чего ей ампутировали ногу.

Медики больше месяца боролись за жизнь родительницы шоумена, но исход получился трагическим.

— Да, моя мать умерла. Пока никаких подробностей не знаю. Мне только час назад сообщили данную информацию, — прокомментировал Солнцев новость журналистам.

Гоген не интересовался состоянием матери и ни разу за все время не навестил ее в больнице, сообщает портал Prozvezd.info.

Отметим, что отношения Солнцева с матерью всегда были натянутыми. Шоумен заявлял, что в детстве женщина хотела его убить и совершенно не занималась его воспитанием.

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