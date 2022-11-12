Суд заключил под стражу до 16 декабря обвиняемого в убийстве ребенка около озера «Святое»

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Суд заключил под стражу на срок до 16 декабря текущего года 21-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве ребенка около озера «Святое» в ВАО Москвы. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— В судебном заседании обвиняемый возражал против применения к нему данной меры пресечения и просил суд избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.

До этого руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что сотрудники правоохранительных органов раскрыли подробности гибели несовершеннолетнего, тело которого со следами избиения было обнаружено 16 октября около озера «Святое» на востоке столицы.

Известно, что обвиняемые подвергли 14-летнего юношу сильному избиению, нанеся множественные удары, а также, несмотря на холодное время года, заставили его раздеться, после чего молодой человек стал задыхаться.