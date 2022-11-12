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МИД РФ: Москва обсуждала с ООН переподключение Россельхозбанка к SWIFT

Полина Долганова
Общество
МИД РФ: Москва обсуждала с ООН переподключение Россельхозбанка к SWIFT
Фото: depositphotos

Россия в ходе переговоров с представителями ООН в Женеве поднимала вопрос о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT и планирует добиваться разрешения ситуации. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Он назвал переподключение банка к SWIFT «ключевым вопросом».

— Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед. Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом, — уточнил он.

По словам замглавы МИД РФ, уже есть конкретные проработки по вопросу открытия корреспондентского счета в некоторых банках за границей в качестве временной меры. Такими банками могут быть Citibank и JPMorgan. Однако эта опция, по словам Вершинина, может быть исключительно временной, передает РИА Новости.

Летом стало известно, что пилотную версию российского аналога системы SWIFT подготовили к тестированию в отечественных банках. Проект разработан Центром компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ» и, по словам директора центра Александра Киреева, уже показывает высокие результаты: более 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле.

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