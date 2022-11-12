ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло на Каширском шоссе

Фото: АГН Москва

На Каширском шоссе в районе дома 76, корпус 1 при движении в сторону центра Москвы произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

На месте происшествия уже работают профильные сотрудники оперативных служб города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение в сторону центра затруднено. По возможности выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

11 ноября на северо-востоке Москвы автомобиль врезался в стену жилого дома. ДТП произошло на Олонецкой улице. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в стену дома номер 4.