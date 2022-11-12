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«Европа в полном кризисе»: при каких условиях страны ЕС лишат Украину поддержки и денег

Рафаэль Залян

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«Европа в полном кризисе»: при каких условиях страны ЕС лишат Украину поддержки и денег
Фото: shutterstock

Несмотря на экономические проблемы внутри Европы, финансовую помощь Украине ЕС придется выделить, если этого потребует Вашингтон. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Юрий Светов.

По его словам, кризис в Евросоюзе с приближением зимы усиливается как в экономике, так в энергетическом секторе. При этом 18 миллиардов евро, которые в Брюсселе пообещали выделить на помощь Украине в 2023 году, европейцам придется платить:

— С одной стороны, Европа в полном и глубоком кризисе, и лишние деньги тратить на Украину, которой и без того помогают всем миром, нецелесообразно. В то же время из-за политики принуждения, которую применяют США в отношении ЕС, европейцы уже лишились возможности покупать дешевое сырье из России, потеряли большой российский рынок для экспорта своих товаров и продукции. То есть Вашингтон всячески перекрыл Европе пути дополнительной прибыли.

Однако в любом случае у ЕС даже при большом желании отказаться от финансовой поддержки Украины не получится это сделать:

— Если американцы надавят, то у них не будет других вариантов, как только отдать эти 18 миллиардов. При этом Европа может сыграть в свою игру. Каким же образом? А вот каким: ввиду того, что Зеленский все чаще принимает политические решения без согласования с европейскими и заокеанскими покровителями, в ЕС могут его напугать отказом в финансовой помощи, если украинский лидер продолжит игнорировать требование Запада.

Эксперт также отметил, что демонстративная дилемма ЕС — выделять деньги на помощь Киеву или нет — это своего рода попытка призвать Зеленского перейти к переговорному процессу с ЕС по урегулированию конфликта на территории Украины.

— То есть если он согласится на такие условия, то и в Брюсселе дадут положительный ответ. Если быть до конца честными, то Европа очень устала помогать украинцам, — продолжил Светов.

Однако решающая роль по поводу финансирования Украины отведена все же не Евросоюзу, а США. Если в Вашингтоне потребуют предоставить средства, то ЕС придется послушаться, даже если Зеленский продолжит игнорировать требования Брюсселя.

О том, что планы Евросоюза по оказанию помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году могут оказаться под угрозой из-за позиции отдельных стран объединения, переживающих сложный экономический период, написал журнал Newsweek.

Как отмечает издание, «страны по всей Европе столкнулись с протестами из-за проблем в экономике, в то время как чиновники в США задают вопросы о поддержке Украины». Вопрос в том, будет ли этого достаточно для прекращения помощи, указывает издание.

Украина Евросоюз (ЕС) США
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