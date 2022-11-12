В Московском зоопарке рассказали подробности о лечении тигрицы Амуры

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Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в субботу, 12 ноября, рассказала, как специалисты Центра воспроизводства редких видов животных ухаживали за тигрицей Амурой.

Ветеринары вылечили поврежденную челюсть животного — Амуре сделали несколько стоматологических операций.

— И если поначалу ее кормили мелко рубленным мясом, то сегодня она ест, как здоровый хищник. Собственно, состояние Амуры ветеринарные врачи Московского зоопарка оценивают как хорошее, — написала Акулова в своем Telegram-канале.

На данный момент тигрица ведет себя крайне осторожно. На присутствие людей рядом с ее вольером реагирует агрессивно — прячется в свое укрытие и оттуда рычит. По словам директора Московского зоопарка, таким образом Амура демонстрирует, что она в состоянии постоять за себя и за свою территорию.

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До этого стало известно, что тюлененка по кличке Таня Светлая, которого весной спасли в Приморском крае после полученной в природе травмы, привезли в Московский зоопарк.

Животное нашли весной в бухте Светлой Ольгинского района Приморья с травмой морды, из-за которой тюлененок остался слепым. Центр принял детеныша на реабилитацию, но выпуск его обратно в природу оказался невозможен из-за полученной травмы.