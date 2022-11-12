Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Московском зоопарке рассказали подробности о лечении тигрицы Амуры

Евгений Жуков
Город
В Московском зоопарке рассказали подробности о лечении тигрицы Амуры
Фото: Unsplash

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в субботу, 12 ноября, рассказала, как специалисты Центра воспроизводства редких видов животных ухаживали за тигрицей Амурой.

Ветеринары вылечили поврежденную челюсть животного — Амуре сделали несколько стоматологических операций.

— И если поначалу ее кормили мелко рубленным мясом, то сегодня она ест, как здоровый хищник. Собственно, состояние Амуры ветеринарные врачи Московского зоопарка оценивают как хорошее, — написала Акулова в своем Telegram-канале.

На данный момент тигрица ведет себя крайне осторожно. На присутствие людей рядом с ее вольером реагирует агрессивно — прячется в свое укрытие и оттуда рычит. По словам директора Московского зоопарка, таким образом Амура демонстрирует, что она в состоянии постоять за себя и за свою территорию.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

До этого стало известно, что тюлененка по кличке Таня Светлая, которого весной спасли в Приморском крае после полученной в природе травмы, привезли в Московский зоопарк.

Животное нашли весной в бухте Светлой Ольгинского района Приморья с травмой морды, из-за которой тюлененок остался слепым. Центр принял детеныша на реабилитацию, но выпуск его обратно в природу оказался невозможен из-за полученной травмы.

Зоопарки Ветеринары Москва Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте