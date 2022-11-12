Спасенного в Приморье тюлененка доставили в Московский зоопарк

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Тюлененка по кличке Таня Светлая, которого весной спасли в Приморском крае после полученной в природе травмы, привезли в Московский зоопарк. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщила директор приморского реабилитационного центра для морских млекопитающих «Тюлень» Лора Белоиван.

Животное нашли весной в бухте Светлая Ольгинского района Приморья с травмой морды, из-за которой тюлененок остался слепым. Центр принял детеныша на реабилитацию, но выпуск его обратно в природу оказался невозможен из-за полученной травмы.

— Мы находимся в контакте с Московским зоопарком, руководство которого само предложило нам принять тюленя в случае невозможности его выпуска в природу. Сегодня ночью Таня Светлая прибыла в Москву. Какое-то время она будет на карантине. Несмотря на отсутствие зрения и части вибрисс (осязательные волоски на морде млекопитающих — прим. «ВМ»), тюлененок очень активен. Она уже осваивает новый вольер, — рассказала Белоиван.

Она отметила положительную практику, которая сложилась в Московском зоопарке, когда учреждение практически не берет животных из природной среды, а старается работать с теми, кто не смог бы самостоятельно выжить в природе, передает ТАСС.

10 ноября в Московском зоопарке рассказали, как оценивают процесс реабилитации Диксона. За спасенным медведем в зоопарке наблюдают каждую минуту, сообщила директор зоосада Светлана Акулова.