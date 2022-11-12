«Явный признак поражения мозга»: почему Джо Байден не может выговаривать слова

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У американского президента Джо Байден во время выступления на конференции ООН по климату в Шарм-эль-Шейхе произошел конфуз. Глава Белого дома лишь с пятой попытки смог выговорить слово «энергетическая». «Вечерняя Москва» решила узнать, при каких заболеваниях у человека нарушается способность произносить слова.

По словам невролога Алексея Туманова, при деменции, которая по косвенным признакам наблюдается у главы США, у пациента развивается афазия:

— Это экспрессивное расстройство речи, характеризующееся ошибками по грамматике, содержанию и форме при построении отдельных слов, выражений и предложений.

Очень часто возникает у пациентов и дизартрофония. Она отличается от афазии тем, что у человека происходит нарушение артикуляционных способностей.

То есть пациент искажает слоги, звуки в слове, нарушает членораздельность и ритмичность слов. Порой, речь при таких нарушениях становится абсолютно невнятной, но при этом сохраняется правильная форма синтаксиса в предложениях.

Иногда оба варианта нарушения встречают одновременно, уточнил эксперт:

— Мы можем говорить очень поверхностно, поскольку не знаем точный диагноз Байдена. Но наличие таких проблем — явный признак поражения левого полушария головного мозга.

Такие поражения бывают очаговыми либо сопровождаются иными когнитивными нарушениями.

В заключение эксперт добавил, что у пациентов с деменцией всегда наблюдается афазия, которая еще сопровождается спонтанной речью.