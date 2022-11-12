Байден перепутал Камбоджу с Колумбией на саммите АСЕАН

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Президент США Джо Байден, выступая перед началом саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), перепутал Камбоджу, председательствующую в организации, с Колумбией. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил британский телеканал Sky News.

— Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН, а также за то, что он пригласил всех нас, — сказал президент Соединенных Штатов.

1 ноября американский лидер перепутал Украину с Ираком. Выступая перед избирателями, Байден назвал инфляцию «мировой проблемой» из-за войны в Ираке и последствия для нефти «из-за действий России». В том же самом выступлении президент США также по ошибке назвал обрушившийся не так давно на Флориду ураган «Иэн» «Иваном».

Президент США Джо Байден поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака с назначением. Однако оговорился и не смог правильно произнести имя британского политика. Он назвал его Раши Сануком.