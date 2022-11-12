Маленького ребенка без сопровождения взрослых обнаружили в столичном автобусе

Фото: Пресс-служба Госдумы

Прокуратура начала проверку в связи с обнаружением ребенка без сопровождения взрослых в салоне автобуса на юго-западе столицы. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В салоне автобуса водитель обнаружил ребенка 4–5 лет без сопровождения взрослых. Поскольку мальчик ничего не рассказал ни о себе, ни о своих родителях, водитель принял решение обратиться в правоохранительные органы. Ребенок был направлен в медицинское учреждение.

По поручению прокуратуры Москвы Черемушкинской межрайонной прокуратурой проводится проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. На данный момент специалисты устанавливают личность родителей ребенка, действиям которых будет дана оценка после разбирательства.

До этого стало известно, что Кировская прокуратура начала проверку после видео, на котором полуторагодовалый ребенок сбежал из детского сада в одном подгузнике.

На улице ребенка заметили проезжающий мимо курьер и местная жительница. Они решили отвести ребенка в квартиру женщины, откуда вызвали скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов, которые помогли найти родителей девочки.