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В ОНК рассказали о попытке посетить блогера Некоглая в Центре временного содержания

Евгений Жуков
Общество
В ОНК рассказали о попытке посетить блогера Некоглая в Центре временного содержания
Фото: Youtube / nekoglai

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников в субботу, 12 ноября, рассказал, что не смог посетить блогера Некоглая в Центре временного содержания.

По словам правозащитника, он решил приехать в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) после обнародования информации о применении физической силы по отношению к блогеру.

— Хотел выяснить обстоятельства получения травм, а также насильственно ли он подвергся стрижке или нет. Конечно же, по обыкновению собирались пройти и по остальным камерам, — заявил Мельников.

Мельников уточнил, что ему отказали в посещении учреждения на основании «распоряжения оперативного дежурного и распорядка ЦВСИГ». Кроме того, сотрудник КПП заявил правозащитнику, что «в выходные и праздничные дни допуск не осуществляется».

9 ноября Пресненский суд Москвы признал Некоглая виновным по статье КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». Согласно решению суда, юношу, который является гражданином Молдавии, вышлют из страны.

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