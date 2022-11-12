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Более четырех тысяч человек остались без электричества в Иваново

Егор Провоторов
Происшествия
Более четырех тысяч человек остались без электричества в Иваново
Фото: shutterstock

В Иваново каждый сотый житель города остался без электроэнергии. Населенный пункт был обесточен по причине сильных порывов ветра.

Без света остались порядка четырех тысяч человек, а также поликлиника и детский сад. Ситуация затронула микрорайоны Курьяново, Воробьево и Рыбинская. Информация об этом поступила в 21.50 по местному времени.

В зону отключения попали 4075 человек, из них 1050 детей, 20 многоквартирных домов, 1244 частных дома и 24 трансформаторных подстанции. Для восстановления электроснабжения в городе работают бригады «Ивгорэлектросети».

По прогнозу до 18:00 воскресенья, 13 ноября, в регионе сохраняется северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, с порывами 17-22 метров в секунду. На своем канале в Telegram представители ГУ МЧС России по Ивановской области призвали жителей региона быть осторожными.

Известно, что по состоянию на 23:30 по Москве электроснабжение было восстановлено в полном объеме.

В минувший четверг, 10 ноября, неизвестные подорвали опору линии электропередач в Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

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