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Губернатор Брянской области заявил о подрыве опоры ЛЭП в Климовском районе

Араз Салехов
Происшествия
Губернатор Брянской области заявил о подрыве опоры ЛЭП в Климовском районе
Фото: shutterstock

Неизвестные подорвали опору ЛЭП в Брянской области. Об этом в четверг, 10 ноября, заявил глава региона Александр Богомаз.

— В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 киловатт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте, — отметил он.

При этом глава области в своем Telegram-канале добавил, что электроснабжение района будет переведено на резервную линию до того момента, пока не закончатся восстановительные работы на поврежденной линии.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько приграничных сел региона попали под обстрел Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, но появились некоторые проблемы с электроснабжением.

Во вторник, 8 ноября, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские боевики попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковских районных электросетей (РЭС). В результате незначительно были повреждены подстанции, однако на подачу электричества это никак не повлияло.

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