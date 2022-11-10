Глава Белгородской области Гладков заявил, что сразу несколько сел попали под обстрел ВСУ

Фото: belregion.ru

Несколько приграничных сел в Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, пострадавших при обстреле не оказалось, но появились некоторые проблемы с электроснабжением.

— Есть повреждение подстанции. Без электроэнергии сейчас остаются Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьевка, Петровка и Ровенек, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В понедельник, 7 ноября, глава Белгородской области заявил, что украинские войска обстреляли город Грайворон. После обстрела в городе и соседнем селе частично отключили электроэнергию.

Помимо этого, приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области обстреляли со стороны Украины. При этом губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что пострадавших в связи с происшествием не оказалось.

В конце октября в результате обстрела ВСУ города Шебекино под Белгородом ранены пять мирных жителей. В дальнейшем глава региона заявил, что при обстреле города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало 11 человек.