Пять человек пострадали после обстрела белгородского Шебекина

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В результате обстрела ВСУ города Шебекино под Белгородом ранены пять мирных жителей. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекина. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным, пять мирных жителей ранены, — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне в Белгородском районе пострадал девятилетний ребенок при детонации в его руках устройства, напоминающего беспилотник, используемый Вооруженными силами Украины. У ребенка диагностированы открытые травмы конечностей.

Село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области 18 октября также попало под обстрел, пострадавших нет, однако населенный пункт полностью обесточен.